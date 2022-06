Neustart in Neustadt: Kino wird wiedereröffnet

Andreas Ronneberger stellt am Empfangstresen im Neustädter Kino noch alles an seinen richtigen Platz.

Halle/MZ - Ein Drama wird den Neustart einläuten. Der Film „House of Gucci“, der die Geschichte der gleichnamigen Modedynastie über 157 Minuten Länge und in opulenten Bildern erzählt, wird der erste Streifen sein, der am Donnerstag, 16.30 Uhr, im wiedereröffneten Kino in Neustadt gezeigt wird.