Rund um das Neustadt Centrum in Halle steigt am Samstag ein Fest

Auch die Künstler Eliane Diur (l.) und Martin Schuster aus Leipzig beteiligen sich am Kunstprojekt „48 Säulen der Gesellschaft“ in Neustadt.

Halle (Saale)/MZ. - Vorsichtig taucht Lorna den Pinsel in ihrer Hand in die violette Farbe, die Oliver Bekiersz ihr in einem flachen Behälter hinhält. Lorna, acht Jahre alt, steht auf einer der oberen Sprossen einer Leiter und pinselt mit Begeisterung an ihrem Kunstwerk in der Neustädter Passage. Genaugenommen ist es das Kunstwerk von vielen: Neben Lorna und Oliver Bekiersz gestalten auch die hallesche Künstlerin Nora Mona Bach – Lornas Mutter – und Martin Nielebock einen der Stützpfeiler der Neustädter Passage.