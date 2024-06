Halle (Saale)/MZ - Anfassen ist diesem Fall ausdrücklich erwünscht: Vor dem Roten Turm ist am Donnerstag das neue Tast-Modell von Halles historischer Altstadt enthüllt worden. Im Maßstab 1:500 zeigt es nicht nur die Stadt innerhalb der Ringstraßen. Es ermöglicht auch ein fühlbares Stadterlebnis und bietet speziell blinden und sehbehinderten Menschen einen Überblick zu den touristischen und historischen Alleinstellungsmerkmalen von Halle. Zudem sind 33 touristische Attraktionen auf dem Modell mit Blindenschrift gekennzeichnet.

Nachdem Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) zusammen mit Sachsen-Anhalts Tourismusminister Sven Schulze (CDU), Stadtmarketingchef Mark Lange und dem Vorsitzenden des Fördervereins Lions Club Halle, Torsten Breitschuh, die Abdeckung vom Modell entfernt hatte, tasteten die Herren das Modell dann auch gleich ab.

Erschaffen hat es der 74-jährige Bildhauer Egbert Broerken aus Nordrhein-Westfalen, der schon rund 80 solcher Modelle in ganz Deutschland entwickelt und in Bronze gegossen hat. Die bronzene Platte misst etwa 1,70 mal 1,10 Meter und ist in einer Höhe von 80 Zentimetern auch für Kinder und Rollstuhlfahrer erreichbar. Die Platte liegt auf einem Sandsteinsockel.

Sven Schulze überreichte Urkunden zur zertifizierten Barrierefreiheit. Foto: Kleindienst

Stadtmarketingchef Lange erklärte, er sei froh, dass sie nun endlich da sei. „Das hat viel Nerven gekostet“, gab er zu verstehen. So reicht die Idee zum Aufstellen eines Tast-Modells schon rund fünf Jahre zurück und kam von der SPD-Stadtratsfraktion. Später folgte dann ein fraktionsübergreifender Stadtratsbeschluss. Der Förderverein des Lions Club Halle steuerte dann die nötigen Eigenmittel bei, die es neben den eingeworbenen Fördermitteln brauchte. Knapp 50.000 Euro kostete das Ganze.

Tourismusminister Schulze – der aufgrund seiner Sommertour mit dem Rad nach Halle kam – übergab der Stadt bei der Gelegenheit noch vier Gütesiegel „Reisen für Alle“. Damit wurden der Bergzoo, die Tourismus-Information und das Planetarium als barrierefrei geprüfte Tourismusorte zertifiziert. Das Gütesiegel gab es außerdem für eine barrierefreie Stadtführung, die in Halle angeboten wird. „Barrierefreiheit ist wichtig“, betonte der Minister. Er freue sich über jede Stadt, jedes Restaurant, jede Einrichtung, die sich in Sachen Barrierefreiheit einbringe. Was Halle betrifft, sagte Schulz: „Ihr macht das sehr gut.“