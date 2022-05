Neues soziokulturelles Zentrum im Paulusviertel: Kreative bekommen Raum

Für Musiker und Künstler ist es nicht leicht, einen passenden Ort zum Arbeiten zu finden. I In der Hardenbergstraße 23 entsteht nun ein neues Hausprojekt.

In der Hardenbergstraße 23 in Halle sollen Räume für Vereine und Musiker entstehen.

Halle (Saale)/MZ - Das Eckhaus mit den blauen Fliesen und bemalten Rollläden in der Hardenbergstraße 23 wird seit Jahren kaum noch genutzt. Auf dem Klingelschild steht nur ein einziger Name. Der Verein „Würfelpech“ mietet einen Teil der Räume im zweiten Stock an. Die übrigen Fenster sind mit einer dicken Staubschicht überzogen. Doch bald könnten wieder Licht hinein und kreative Ideen aus dem Gebäude heraus scheinen. Das Freiraumbüro hat gemeinsam mit dem Haushalten e.V. ein Nutzungskonzept für das Haus im Stadtrat eingereicht.