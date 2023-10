Neues Kosmetikstudio am Robert-Franz-Ring: Das Schöne in Halle

Halle (Saale)/MZ - In dem hellen Empfangsbereich hängt ein Kronleuchter an der stuckverzierten Decke. Große Fenster, Parkettboden und weiße Flügeltüren verleihen den Geschäftsräumen in der ersten Etage des Eckgebäudes am Robert-Franz-Ring etwas Herrschaftliches. „Als ich die einzelnen Räume gesehen habe, wusste ich sofort, dass sie perfekt für uns sind“, sagt Peggy-Susan Krause. Denn die Kunden sollen sich in ihrem neuen Kosmetikstudio „La Belle“ wohlfühlen und sich während der Anwendungen eine Auszeit vom Alltag gönnen. Seit Ende September finden bereits die ersten Termine statt.