Halle (Saale)/MZ. - Zum Auftakt einer dreitägigen Konferenz an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zum Thema praxisnahe Lösungen für den Strukturwandel in der Region kam Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) nicht mit leeren Händen: Für die Gründung eines neuen Forschungs- und Innovationszentrums überreichte Willingmann in der Aula des Löwengebäudes der Universität an Uni-Rektorin Claudia Becker und Jonathan Everts, Professor für Humangeographie, einen Förderbescheid über rund 21,5 Millionen Euro.