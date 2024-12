Die Albert-Heise-Straße in Teutschenthal sollte schon vor einem Jahr fertig sein. Wieso das nicht geklappt hat, welche Probleme die Baustelle hatte und wann sie fertig wird, verrät der Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde.

Neues Datum für Ende der Teutschenthaler Baustelle in Albert-Heise-Straße

Ende der Dauerbaustelle im Saalekreis in Sicht

Teutschenthal/MZ. - Im Dezember vor einem Jahr sollte die Dauerbaustelle in Teutschenthal in der Albert-Heise-Straße abgeschlossen werden. Ganz zur Verärgerung der Bürger wurde jedoch kurz vor Jahresende ein neues Baustellenschild aufgestellt, das ein völlig anderes Enddatum zeigte: Dezember 2024. Ist eine Fertigstellung dieses Mal wirklich in Sicht?