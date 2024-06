Lena Jäsche will in der Kleinen Ulrichstraße einen Ort erschaffen, um gleichermaßen die physische wie auch die mentale Gesundheit von Menschen zu fördern.

Lena Jäsche in ihrem Studio in der Kleinen Ulrichstraße: Das stellt sie auch anderen zur Verfügung.

Halle Saale)/MZ - Ein leichter Räucherstäbchenduft liegt in der Luft. Durch die großen Fenster fällt viel Licht in den kleinen Raum im Erdgeschoss, an den sich weitere größere Räume anschließen. Alle sind hell, in beruhigenden Farbtönen gestaltet, viel Holz ist zu sehen.