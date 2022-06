Neuer Verein setzt sich in Halle für die EU ein

Halle (Saale)/MZ - Es ist selten, dass sich Vertreter aus den unterschiedlichsten Parteien gemeinsam in einem politischen Verein engagieren. In Halle geschieht es trotzdem und seit der vergangenen Woche sogar in einem ganz neuen Verein: in der Europa-Union Kreisverband Halle-Saalekreis. Sowohl Linke als auch SPD und CDU-Mitglieder setzen sich dort für den Vereinszweck ein, für die Europäische Union (EU) zu werben und ihr Image zu verbessern.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<