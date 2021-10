Neuer Start mit alten Autos: In Bruckdorf startet die Oldtimermesse

Oldtimer-Fans sollen am Wochenende in Bruckdorf auf ihre Kosten kommen. Die Halle Messe plant indes für das kommende Jahr.

Soll sich am Wochenende wieder mit Leben füllen: das Messegelände in Bruckdorf

Halle (Saale)/MZ - Wer mit dem eigenen Oldtimer anreist, hat als Fahrer freien Eintritt, wenn an diesem Wochenende in Bruckdorf die Oldtimermesse „Oldtema“ stattfindet. Viele alte Autos sollen gezeigt werden, außerdem wird ein breites Angebot an Ersatzteilen und Fachliteratur angekündigt.

Besucherzahlen auf dem Bruckdorfer Gelände sind im Corona-Jahr 2020 um mehr als die Hälfte eingebrochen

Veranstalter Klaus Werner ist in Halle kein Unbekannter: Seit 2007 ist er mit der „Oldtema“ regelmäßig in Halle zu Gast, von der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr einmal abgesehen. Der Veranstalter blickt mit Zuversicht auf das Wochenende und verspricht „das Beste, was Ostdeutschland im Herbst für Oldtimerfreunde zu bieten hat“.

Der Veranstalter und die Halle Messe GmbH als Vermieter könnten große Resonanz auf diese Werbung gut brauchen: Die Besucherzahlen auf dem Bruckdorfer Gelände sind im Corona-Jahr 2020 um mehr als die Hälfte eingebrochen, wie Messe-Sprecherin Sarah Burkhardt berichtet - weil kaum Veranstaltungen stattfinden konnten. 2020 wurden den Angaben zufolge übers Jahr 46.000 Gäste gezählt, 2019 waren es noch 111.000. Für das laufende Jahr lägen die Zahlen nicht vor, heißt es, man gehe aber davon aus, dass sie das Niveau von 2019 auf keinen Fall erreichen.

Messe Halle will mit eigenen Veranstaltungen 2022 durchstarten

Auch wenn durchaus wieder Betriebsamkeit herrscht, wie die Messesprecherin berichtet: Da sind zum einen die Fremdveranstaltungen wie die Oldtimer-Messe oder die Kreisrassegeflügelschau Mitte November. Gleich 16-mal im November und Dezember hat sich das Komiker-Duo „Elsterglanz“ angekündigt, alle Veranstaltungen waren ursprünglich schon für das vergangene Jahr geplant. Hinzu kommen Termine wie diverse Prüfungen und Versammlungen, die zwar nicht öffentlich sind, der Messe aber Einnahmen bringen.

Mit eigenen Messen wollen die Hallenser im kommenden Jahr wieder durchstarten - und gleich im Januar solle es mit der Karrieremesse Chance losgehen, kündigt Sarah Burkhardt an. Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe würden dazu ebenso erwartet wie Hochschulen, Handwerks- und Industrie- und Handelskammer sowie die Agentur für Arbeit. Im September sei die Aussteller-Akquise dafür gestartet worden, berichtet die Sprecherin, und das Interesse durchaus ermutigend.

Vermietungen entscheide immer der Veranstalter

Knapp 20 Mitarbeiter sind bei der zur Zwerenz-Gruppe gehörenden Messe-GmbH angestellt - und nach längerer coronabedingter Kurzarbeit inzwischen alle wieder im Dienst. „Unsere Projektleiter und Kundenberater sind motiviert bei der Arbeit“, sagt Sarah Burkhardt.

Es deute viel darauf hin, dass die für das nächste Jahr geplanten eigenen Messen tatsächlich auch stattfinden können. Bei Vermietungen entscheide immer der Veranstalter. Für die „Oldtema“ gilt Maskenpflicht am Eingang in den Hallen. Besucher sind gebeten, den Mindestabstand einzuhalten und den Anweisungen der Ordner zu folgen.

Oldtimer-Messe „Oldtema“, 23. (9 bis 18 Uhr) und 24. Oktober, (9 bis 16 Uhr), Internet: www.oldtema.de; www.halle-messe.de.