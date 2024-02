Das „Bernhard Brühl“-Museum in Landsberg hat in den letzten Jahren für viele Diskussionen gesorgt. Nun wird ein neuer Standort gesucht, doch nicht alle sehen die Priorität.

Landsberg/MZ - Knapp viereinhalb Jahre ist es her, dass das Museum „Bernhard Brühl“ in Landsberg das letzte Mal geöffnet hatte. Damals noch in den Räumlichkeiten der Grundschule zu finden, musste es dort ausziehen, weil der Platz für die Hortkinder gebraucht wurde. Seitdem ist es still geworden um das Heimatmuseum, zumindest außerhalb. Innerhalb der Stadt gab es ein Hin und Her, doch der Verein „civitas landsberge“ setzt sich weiterhin dafür ein, dass ein neuer Standort gefunden wird.