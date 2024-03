Neuer Name für Uniring: Die FDP will Amo gar nicht in Halle ehren

Halle (Saale)/MZ. - Bisher waren sich zumindest in diesem Punkt alle einig: Anton Wilhelm Amo soll in der Stadt geehrt werden. Nur das Wie führt seit mehreren Wochen zum Streit. Der Stadtrat will einen Teil des Universitätsrings nach ihm benennen, die Anwohner den kleinen Park am Uniring. Die FDP stellt eine Ehrung nun zum ersten Mal gänzlich infrage. „Für mich ist nicht erkennbar, dass Anton Wilhelm Amo ein herausragender Wissenschaftler und Philosoph war“, sagte FDP-Stadtrat Klaus Hänsel in der Stadtratssitzung am Mittwoch.