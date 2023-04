Neuer Name für Salinemuseum: Werden die Halloren nicht genug gewürdigt?

Brauchtum in Halle

Die Arbeiten am Gebäudekomplex des Salinemuseums schreiten voran.

Halle (Saale)/MZ - „Salinemuseum Halle“ steht in roten Buchstaben oben links auf der neuen Internetseite. Unter diesem Namen wird das sanierte Museum künftig öffentlich auftreten und Werbung für sich machen. Früher hieß die Einrichtung „Technisches Halloren- und Salinemuseum Halle“. CDU-Stadträtin Ulrike Wünscher hinterfragte im Kulturausschuss nun, ob der neue Name bereits festgelegt sei. „Ich will die alten Grabenkämpfe nicht wieder aufmachen, aber ein Teil der Ausstellung beruht auf dem Schatz der Halloren“, sagte Wünscher.