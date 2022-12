Neuer Imbiss in der nördlichen Innenstadt: Ex-Banker eröffnet Bowls-Laden

Der gebürtige Braunsbedraer hat in der August-Bebel-Straße ein Lokal eröffnet. Sein Weg in die Gastronomie ist ungewöhnlich.

Maximilian Klimant hat „The Bowl Kitchen“ in der August-Bebel-Straße in der nördlichen Innenstadt eröffnet.

Halle (Saale)/MZ - Das Schild mit der schwarzen Schüssel fällt an dem roten Backsteingebäude in der August-Bebel-Straße kaum auf. Doch hinter der großen Eingangstür verbirgt sich ein neues Lokal mit Bambus-Wandverzierung und maßgefertigtem Tresen. Direkt gegenüber des Flammkuchen-Restaurants „Le Feu“ hat vor drei Wochen „The Bowl Kitchen“ eröffnet. Inhaber Maximilian Klimant stellt seinen Gästen darin mit frischen Zutaten angerichtete Mahlzeiten in Schüsseln – auf Englisch bowls genannt – zusammen.