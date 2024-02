Insolvenz in Hamburg, Insolvenz in Bayreuth: Hinter Kai Kristian liegen turbulente Monate. Wie der neue Eishockey-Torwart der Saale Bulls die Zeit erlebt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Wenn alles so gelaufen wäre, wie es geplant war, wäre Kai Kristian jetzt gar nicht in Halle. Dann würde der Eishockey-Goalie an diesem Wochenende nicht mit den Saale Bulls in den letzten beiden Hauptrundenspielen um den Heimvorteil in den Oberliga-Playoffs spielen. Sondern das Tor der Hamburg Crocodiles hüten. Oder zumindest das der Bayreuth Tigers. Aber Profisport kann hart und unberechenbar sein.