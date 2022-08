Ab 2025: Halles neue Straßenbahn heißt Tina

Halle (Saale)/MZ - Auf die Hallenser kommt ab 2025 eine Revolution im Stadtbild zu. Dann werden die ersten von 56 neuen Straßenbahnen in Betrieb gehen. Nach jahrelangen Vorarbeiten hat der Schweizer Konzern Stadtler den Zuschlag für das 168 Millionen Euro teure Projekt bekommen. Am Dienstagvormittag wurden bei einem großen Bahnhof im historischen Straßenbahndepot in der Seebener Straße die die Verträge unterzeichnet.

Alte Straßenbahnen in Halle gehen nach 30 Jahren in Rente

Die neuen Bahnen der Typreihe „Tina“ (Total Integrierter Niederflur-Antrieb) sollen die Bahnen des Typs MGT6D ersetzen, die nach 30 Jahren Nutzungsdauer in Rente gehen. Die Bahnen, die ab 2023 speziell nach den Wünschen der Havag gebaut werden, bieten mehr Service, Komfort, Platz und Sicherheit. Der Zugang ist barrierefrei. Die Türen öffnen 20 Zentimeter breiter als derzeit. Die Fahrgastkabinen sind luftiger. Passagiere haben mehr Platz und können durch große Panoramafenster nach draußen blicken. Erstmals erhalten die Bahnen in Halle eine Klimaanlage. Auch sonst wird der neueste Stand der Technik verbaut - bis hin zu Asisstenz- und Sicherheitssystemen.

Großer Bahnhof im Historischen Straßenbahnmuseum: Hier wurde am Dienstag die neue Straßenbahnflotte für Halle vorgestellt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bezeichnete die Zusammenarbeit mit dem schweizer Hersteller als starkes Signal für die klimafreundliche Mobilität in der Stadt. „Wir sind mit dieser Investition in die Zukunft Vorreiter in Mitteldeutschland.“ Havag-Chef Vinzenz Schwarz sprach ebenfalls von einem großartigen Tag.

Neue Straßenbahnen für Halle: 168 Millionen Euro für "Tina"

Die Besonderheit an der größten Einzelinvestition in der Geschichte der Stadtwerke-Gruppe sei die Tatsache, „dass die Finanzierung schon vor der Vertragsunterzeichnung gesichert ist“. 60 Prozent der Kosten tragen das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt. 40 Prozent sollen über Kredite abgedeckt werden, die die Stadtwerke aufnehmen.

Ansgar Brockmeyer aus dem Vorstand der Stadtler-Gruppe verspricht Halle durch die Bahnen „eine neue Dimension hinsichtlich Fahrgastkomfort und Nutzerfreundlichkeit“. Man habe bei der Entwicklung der Fahrzeuge aus Sicht der Passagiere gedacht. „Tina“ wird es für die Havag in zwei Größen geben: für 166 und 267 Fahrgäste. Aktuell hat die Havag 102 Straßenbahnen auf 14 Linien im Einsatz.