„Schaffung eines hochwertigen Bildungsangebotes wurde vertagt“ Neue Integrierte Gesamtschulen sind vorerst vom Tisch: Was wird nun aus Halles Schulplanung?

Halles Bildungsbeigeordnete verweist auf einen entscheidenden Brief des Landesschulamtes. Der Stadtelternrat Halle macht seinem Ärger in einem Offenen Brief Luft.