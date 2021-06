Neue Impfstoff-Lieferung für Zweiimmunisierung - erneut keine Neuinfektionen in Halle

Halle (Saale) - Halle hat am Dienstag eine weitereLieferung mit 1.300 Impfdosen des Herstellers Moderna sowie 2.928 Impfdosen des Herstellers Biontech erhalten. Jedoch wird die gesamte Lieferung für Zweitimpfungen benötigt, teilte die Stadt mit. Deshalb werden in dieser Woche keine weiteren Termine für Erstimpfungen freigeschaltet.

Aktuell Corona-Zahlen in Halle

In der Saalestadt herrscht weiterhin ein entspanntes Pandemiegeschehen. So sind den zweiten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet worden und der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt mit 5,45 erneut unter der 10er-Marke.

Aktuell gibt es 105 infizierte Personen in der Stadt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 352. Neun Personen werden in den Kliniken behandelt, davon neun Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt drei Patienten versorgt.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.737 infizierte Personen, davon sind 11.280 wieder genesen. Bislang sind 189.346 Personen immunisiert, wobei 123.314 mit der ersten Dosis und 66.032 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)