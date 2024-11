Halle/MZ. - Schon seit einigen Tagen weisen Tafeln darauf hin: „Aufgrund von Renovierungsarbeiten bleibt die Zentralbibliothek vom 25. November bis 11. Dezember geschlossen.“ Doch was soll in der Bücherei am Hallmarkt eigentlich gemacht werden? „Die Stadt verbessert die Nutzungs- und Ausleihbedingungen in ihrem zentralen Bibliotheksstandort am Hallmarkt weiter“, sagt Drago Bock, Pressesprecher der Stadt Halle. Auf allen Etagen, auf denen die Medien präsentiert werden, soll in einer kompakten Aktion von rund zwei Wochen Malerarbeiten durchgeführt werden Mobiliar ausgetauscht werden.

