Anwohner der Hafenstraße sind in Sorge: Wird der geplante Ausbau des Viertels rund um den Sophienhafen eine Gefahr für sie? Ein Wissenschaftler warnt vor den Folgen einer Flut.

Sorge vor Hochwasser in Halle

Die Brachfläche am südlichen Sophienhafen aus der Vogelperspektive. Dort sollen bald mehrere Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Von einem Hochwasser ist Halle aktuell weit entfernt. Die Pegelstände der Saale liegen unterhalb der Durchschnittswerte. Aber dennoch spielt die Flutgefahr für viele Hallenser immer eine wichtige Rolle. Das dürfte vor allem für die Menschen gelten, die am Wasser wohnen, beispielsweise auf der Salineinsel. Wie groß die Gefahr eines Hochwassers dort tatsächlich ist und warum das geplante Neubaugebiet am Sophienhafen schlecht für die gesamte Stadt sein könnte, darum ging es am Mittwochabend bei einer Diskussionsveranstaltung der Interessensgemeinschaft Saaleaue (IG Saaleaue) im Planetarium.