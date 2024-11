Halle (Saale)/MZ - Umgeben von Wohnblöcken aus den 1960er-Jahren soll in der Frohen Zukunft ein Stück Zukunft wachsen. Am Donnerstag wurde im Quartier am Landrain der Grundstein für ein Mehrfamilienhaus gelegt. Die Wohnungsgenossenschaft Frohe Zukunft investiert als Bauherr 4,7 Millionen Euro und will in dem Gebäude bis Ende 2025 14 barrierefreie Wohnungen schaffen.

