Neubau der dritten Wache in Halle wird teurer

Der Finanzausschuss soll in der nächsten Woche einen kräftigen Nachschlag genehmigen. Wie die Stadt die Mehrkosten begründet.

So soll die neue Feuerwache in Büschdorf aussehen.

Halle (Saale)/MZ - Der Neubau der so genannten dritten Feuerwache in der Delitzscher Straße in Büschdorf verteuert sich. Der Finanzausschuss soll 500.000 Euro genehmigen, weil die angepeilten Baukosten von zehn Millionen Euro nicht reichen.