Feuerwehreinsatz in Halle Nach tödlichem Wohnungsbrand in Heide-Nord: Stadt Halle schweigt zu Alarmzeiten der Feuerwehr

In Heide-Nord ist ein Mensch bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Feuerwehr Halle rückte zuerst nur mit einem Fahrzeug an. Warum unterblieb die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren im ersten Abmarsch, obwohl es bisher in dem Bereich anders war?