Nach Technikausfall: 20 Filialen und sieben SB-Center der Saalesparkasse wieder einsatzbereit

Mehrere Filialen der Saalesparkasse in Halle und dem Saalekreis sind von einem Technikausfall betroffen.

Halle (Saale) - Die SB-Technik und die Filialen der Saalesparkasse, die durch einen Technikausfall am Mittwochvormittag gestört worden sind, sind wieder einsatzbereit. Das teilte das Geldinstitut am Nachmittag mit. Demnach sei das Problem am Erdkabel behoben worden.

Am Mittwochvormittag meldeten mehrere Filialen der Saalesparkasse in Halle und dem Saalekreis technische Störungen. Laut der Sparkasse waren 20 Filialen und sieben SB-Center von einem Technikausfall betroffen.

Grund war ein Problem mit der Datenleitung eines Serviceanbieter, das seit dem Vormittag zu Ausfällen sorgte. Betroffen waren die Filialen Berliner Straße, Lutherbogen, Ammendorf, Dessauer Straße, Gesundbrunnen, Kröllwitz, Neustädter Passage, Reideburg, Silberhöhe, Steinweg, und Trotha in Halle sowie Gotthardstraße und Merseburg West in Merseburg, Mücheln, Roßbach, Günthersdorf, Schkopau Teicha Tollwitz und Niemberg im Saalekreis.

Folgende Geräte in den SB-Centern waren ebenfalls betroffen: An der Rennbahn, Bahnhofstraße, Braunschweiger Bogen, Heide Nord, Intecta und Paul-Suhr-Straße in Halle sowie der Autohof Tornau im Saalekreis.

Technikausfall: Reparatur unter schwierigen Bedingungen

Der Serviceanbieter arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Schadens, hieß es seitens der Sparkasse. So musste ein rund 300 Meter langes, in sumpfigem Gelände liegendes Kabel ersetzt werden. Deshalb war es zeitweise nicht absehbar, wann die Technik wieder völlig einsatzbereit sein würde. Die Saalesparkasse bittet ihre vom Geräteausfall betroffenen Kundinnen und Kunden um Entschuldigung und verweist auf die rund 50 nicht vom Problem betroffenen Standorte.