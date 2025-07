Im Maya mare ist eine Auseinandersetzung zwischen Migranten eskaliert. Der Vorfall wirft die Frage auf, ob auch in anderen Bädern in Halle Zwischenfälle zu beobachten sind.

Nach Schlägerei im Spaßbad: Wie häufig sind Konflikte in Halles Bädern und von wem gehen sie aus?

Im Juni 2024 war die Polizei wegen eines Badeunfalls im Maya mare (Foto). Am Dienstag rückten Beamte nun wegen einer Schlägerei an.

Halle (Saale)/MZ - Unschöne Szenen spielten sich am Dienstagabend im beliebten Spaßbad Maya mare in Halle ab. Kurz vor 21 Uhr waren acht Badegäste in eine Schlägerei verwickelt. Auslöser soll ein Streit um unerlaubte Video- oder Fotoaufnahmen im Bad gewesen sein.