Halle (Saale)/MZ. - Es hätte am Mittwoch ein bitterer Abend werden können für die Wählervereinigung „Hauptsache Halle“. Eigentlich stand die Auflösung des Vereins auf der Tagesordnung, der Jahre lang Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand unterstützt hatte. Nach dessen Ankündigung, in den Ruhestand zu gehen, schien die Zukunft des Vereins mehr als ungewiss. Doch nach knapp zwei Stunden stand am Mittwochabend fest: Hauptsache Halle existiert weiter. Der bisherige Vorstand, bestehend aus Sabine Ernst und Bernd Simmich wurde abgewählt, Sven Thomas und Andreas Wels treten ihre Nachfolge an. Mit einem „freien Kopf“ solle es jetzt vorwärts gehen, hieß es.

