Spickendorf/MZ. - Am Valentinstag feierte die Keramikscheune in Spickendorf ihr Comeback – unter neuer Leitung und zur großen Freude ihrer Besucher. In den neu gestalteten Räumen eröffnete Sascha Schilling, einst Azubi in der alten Scheune, seine eigene Firma „unique by schilling“ – und hauchte dem Ort neues Leben ein. Was vor einem halben Jahr auf 500 Quadratmetern begann, ist inzwischen auf 700 Quadratmeter angewachsen. Und es hört nicht auf: Weitere 100 Quadratmeter sind bereits geplant und sollen den Gästen schon in der kommenden Woche offenstehen.

