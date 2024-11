Julian Revelle gilt in Halle als aufstrebender Maler, er will es mit seinen Werken wagen, auf dem Kunstmarkt zu bestehen.

Halle(Saale)/MZ. - Wer bezahlt denn bitte 25.000 Euro für ein Kunstwerk? Zugegeben: Es sind gleich drei Bilder, die Julian Revelle angefertigt hat. Drei großflächige Malereien, gefasst in einem sechs Meter breiten Rahmen, jedes einzelne Bild lässt sich darin verschieben, sodass immer wieder neue Szenen entstehen, das Gesamtwerk sich stets wandelt. Drei Monate hat Revelle an seinem Diplomstück mit dem Titel „Irgendwo Dazwischen“ gearbeitet, das das Ende seines Malereistudiums an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle markiert. Aber 25.000 Euro?