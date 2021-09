Nach Brand eines Kleintransporters: Polizei Halle sucht Zeuge mit Videoaufnahmen

Halle (Saale) - Nach einem Brand eines Kleintransporters am 08. August 2021 in der Steinbeckstraße in Halle sucht die Polizei nach einem Zeugen. Laut den Beamten wurde durch das Feuer ein weiterer Pkw stark beschädigt.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Beamten, wird nun ein Zeuge gesucht, welcher ein Video von dem Brand aufgezeichnet hat, und es eine weiteren Zeugen, der der Polizei bekannt ist, gezeigt. Diese Person habe sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei vom Brandort entfernt, so die Polzei.

Die Polizei sucht nach dem betreffenden Zeugen und weiteren Personen die die Tat beobachtet haben, welche Bild oder Videoaufnahmen von der Tat oder den flüchtigen Tätern besitzen oder die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.