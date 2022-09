Nach Absturz von Fassadenteilen wird Landgericht Halle unter die Lupe genommen

Noch bis Freitag werden die Einrüstungsarbeiten am Landgericht vermutlich dauern.

Halle (Saale)/MZ - Nachdem vor zwei Wochen Fassadenteile vom Landgericht in die Rathausstraße gefallen waren, wobei glücklicherweise niemand verletzt, aber mehrere Autos beschädigt wurden, ist inzwischen damit begonnen worden, das Gebäude in dem Bereich einzurüsten. Die Gerüstarbeiten werden voraussuchtlich noch bis zum Freitag andauern. Die Rathausstraße wird so lange für den Autoverkehr gesperrt sein. Dann soll ein Restaurator den Schaden begutachten und fachgerecht beheben, teilt Beate Janßen, Sprecherin des Landesbetriebs Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA), mit.