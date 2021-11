Der Weihnachtsmarkt in Halle ist am Mittwoch, nur einen Tag nach der Eröffnung, wieder geschlossen worden.

Halle (Saale - Gespenstische Ruhe auf dem Weihnachtsmarkt in Halle: Seitdem die Stadt am Mittwochmorgen den Markt abgesagt hat, sind sämtliche Buden geschlossen, dreht sich kein Karussell. Seit morgens stehen Händler, Gewerbetreibende und Schausteller in Grüppchen vor den Hütten und warten auf weitere Informationen. Währenddessen wird im Rathaus über das weitere Vorgehen beraten.