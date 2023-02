Am Samstag präsentieren sich Veranstalter im Medienhaus der MZ in der Delitzscher Straße. 150 Reisen bieten sie an. Nach Corona ist das Fernweh groß.

Im Medienhaus der Mitteldeutschen Zeitung wurden am Freitagabend die Stände für die 24. MZ-Leserreisen-Messe aufgebaut. Am Samstag präsentieren sich in der Konferenzzone zwischen 10 und 17 Uhr acht Veranstalter, die 150 Reisen anbieten.

Halle (Saale)/MZ - Nach drei Jahren Corona-Pandemie gibt es die mittlerweile 24. MZ-Leserreisen-Messe am Samstag im Medienhaus in der Delitzscher Straße in Halle erstmals seit 2019 wieder ohne Auflagen wie Masken- oder Testpflicht. „Nach den ganzen Einschränkungen stellen wir fest, dass die Reiselust groß ist“, sagt Franziska Bahn vom MZ-Leserreisen-Team. Hätten die Menschen in Corona-Zeiten verstärkt lokale oder europäische Ziele für ihren Urlaub gewählt, seien derzeit wieder Fernreisen etwa nach Afrika oder Schiffsreisen gefragt.

Am Samstag werden sich in der Veranstaltungszone zwischen 10 und 17 Uhr die Anbieter selbst präsentieren. In drei Räumen halten Reiseführer jeweils 40-minütige Vorträge. Das Repertoire reicht von den Gärten in Südengland bis Namibia, dem Land der Großtiere wie Giraffen. „Der Vorteil ist, dass sich Interessierte zunächst die Beiträge anhören und danach mit den Veranstaltern direkt sprechen können“, so Bahn. Natürlich sei es möglich, gleich vor Ort auch zu buchen. Wer will, könne zudem eine Stadtrundfahrt durch Halle antreten oder eine Tanzshow auf der Bühne verfolgen.

„Viele Menschen haben die Sorge, dass die Corona-Pandemie wieder zurückkehren könnte. Und da nimmt man jetzt mit, was man kann“, sagt Bahn. Schließlich gelte vor allem beim Reisen der Grundsatz: Was man einmal erlebt hat, könne einem keiner mehr wegnehmen.

MZ-Reisemesse, Medienhaus Delitzscher Straße, 4. Februar, 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.