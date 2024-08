Nach der Saisoneröffnung zu den Händelfestspielen kommen Turffans wieder auf ihre Kosten. In der Sonderbeilage der MZ geht es unter anderem um eine Trainerlegende.

MZ erscheint Montag mit Sonderbeilage zum Galopprenntag in Halle

Am 31. August geht es auf den Passendorfer Wiesen weiter

Sos sieht das Deckblatt der Sonderbeilage zum Renntag in Halle aus, die am Montag, 26. August, erscheint.

Halle (Saale)/MZ - Der Rennverein Halle verabschiedet den August mit einem Knaller. Am 31. August steigt der nächste Renntag auf den Passendorfer Wiesen. Die MZ weckt die Neugier und gibt gleichzeitig wichtige Informationen mit einer großen Sonderbeilage, die am Montag, den 26. August, erscheint. Sie ist der Zeitung beigelegt und nur in gedruckter Ausgabe verfügbar.

Jochen Müller mit Angelika Glodde im Sattel, die hier Forscher reitet. Die Aufnahme stammt von 1974. (Foto: Siegfried Müller)

Unter anderem geht es in der Beilage auch um Trainerlegende Jochen Müller. Über 1.000 Siege hat der Hallenser gefeiert, die meisten mit Angelika Glodde im Sattel. Er erzählt, wie seine Karriere verlaufen ist und gibt Einblicke in sein Seelenleben.