Musterwohnung in Halle: Willkommen in den 1970ern

Wolfgang Möller vom Bauverein Halle kann in der Retro-Wohnung vieles wiedererkennen. Er lebt seit 1972 auch in Neustadt.

Halle/MZ. - Ob Dederon-Schürze, Amiga-Schallplatten oder der Robotron-Fernseher: In der Wohnung in der Neustädter Cloppenburger Straße ist alles noch original wie zu DDR-Zeiten. Auch die Kristallglas-Weingläser stehen hier in der Durchreiche, die Bestecktasche für die Betriebskantine liegt griffbereit in der Schublade des Flurschranks. Im Bad steht die Original TS 66 -Tischschleuder. Aber: Hier wohnt niemand.