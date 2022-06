Muss die Stadt für die Steine doppelt zahlen?

Die Grünen fordern einen endgültigen Abbruch der Schüttungen am Saaleufer. Doch das könnte teuer für Halle (Saale) werden.

Halle (Saale)/MZ - Im Streit um die Steinschüttungen am Saaleufer verhärten sich die Fronten. Während die Anwälte von Nabu und BUND eine Erwiderung auf die Stellungnahme der Stadtverwaltung ausarbeiten und eine Entscheidung des Gerichts in der Sache noch aussteht, schmiedet die Stadtratsfraktion der Grünen einen Plan, wie es weitergehen soll, unabhängig davon, was die Richter entscheiden. Die Porphyrbrocken, die die Uferböschung abstützen sollen, könnten die Stadt möglicherweise noch sehr teuer zu stehen kommen.