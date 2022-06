Steinschüttungen am Saaleufer: Mehrere Stadträte in Halle gestehen Mitschuld an mutmaßlichen Umweltdesaster

Bei einer aktuellen Stunde zu den umstrittenen Maßnahmen am Saaleufer ging es im Stadtrat hoch her.

Die Plenumssitzung des Stadtrates fand am Mittwoch in der Ulrichskirche statt. Eine lange Debatte gab es zu den Steinschüttungen.

Halle (Saale)/MZ - Wohl kaum ein Thema hat in den vergangenen Wochen in der Stadtgesellschaft für mehr Aufregung gesorgt als die umstrittenen Steinschüttungen am Saaleufer. Wissenschaftler schlugen Alarm, die Umweltverbände Bund und Nabu haben mit Anwälten einen sofortigen Baustopp erwirkt. Im Stadtrat hat es am Mittwoch eine aktuelle Stunde zu dem Thema gegeben, bei der es hoch her ging.