Halle (Saale)/MZ. - Der geplante große Neubau der islamischen Gemeinde in Halle-Neustadt scheint ins Stocken geraten zu sein. Mehr als zweieinhalb Jahre nachdem die Stadtverwaltung das Grundstück neben dem bisherigen Islamischen Kulturcenter (IKC) am Meeresbrunnen an den IKC-Verein verkauft hat, hat sich dort noch immer nichts getan. Die Verantwortlichen hüllen sich in Schweigen. Doch dem Verein läuft die Zeit davon. Wenn weiterhin nichts passiert, könnte der Grundstücksverkauf wieder rückgängig gemacht werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.