Hunderte Besucher haben sich am Sonnabend über die Angebote der MZ-Leserreisen informiert – und reichlich gebucht. Welche Ziele besonders gefragt sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Einmal nach Albanien reisen? Jacqueline Genge und ihr Mann Dietmar aus Zeitz hätten nichts dagegen, doch in diesem Jahr klappt das zeitlich nicht. Die Eheleute haben sich deshalb am Sonnabend bei der MZ-Reisemesse für die Bretagne entschieden. Und für die Frühlingsfahrt, die im April nach Stettin führen soll. Dann wird auch Jacqueline Genges Vater mit von der Partie sein. Reinhard Milde ist in Halle zu Hause – und die Reisemesse bot Vater, Tochter und Schwiegersohn gleich noch Gelegenheit für ein Familientreffen.