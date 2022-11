Im April ist die Landesstraße L141 in Halle zwischen der Frohen Zukunft und Tornau gesperrt worden. Im Untergrund waren Hohlräume entdeckt worden. Wie es jetzt weitergeht.

Die Posthornteiche nahe der Frohen Zukunft in Halle sollen als Folge des Altbergbaus entstanden sein. Der Kohleabbau wird für die Landesstraße L141 zum Problem.

Halle (Saale)/MZ - Meter für Meter frisst sich der Bohrer in das Erdreich. Spezialisten der Bohrgesellschaft Landsberg sind an der Stadtgrenze in der Frohen Zukunft auf Erkundungstour.