Moderne Sanierung: Kirche in Wörmlitz wird wärmer

Die Innenwände der St. Petruskirche in Wörmlitz sind bereits mit Lehm verputzt. Damit kann die Kirche besser temperiert werden.

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Klaus König legt seine Hand auf die Wand in der St. Petruskirche. „Merken Sie etwas?“ fragt er die MZ-Journalistin. Die Wand sei weder feucht noch kalt. Ein neuer Luftkanal und eine Wärmepumpe machen dies möglich. Denn die Dorfkirche im Stadtteil Wörmlitz wird so saniert, dass sie zukünftig viel besser klimatisiert ist. „Früher wollte niemand auf den Randplätzen sitzen. Bei uns in der Kirche wird das jetzt anders sein“, sagt das Mitglied des Kirchbauvereins.