Trotz konkreter Hinweise auf geplante Störaktionen soll der CSD am Samstag ein farbenfrohes Fest werden . Und ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt aussenden.

Regenbogenflaggen sollen auch am Samstag wieder, zum diesjährigen CSD, das Stadtbild von Halle bestimmen:

Halle (Saale)/MZ - Die Organisatoren des CSD in Halle sind entschlossen, am Samstag ein kraftvolles, friedliches und farbenfrohes Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte zu setzen. Und sie setzen sich nach eigener Aussage für eine Welt ein, „in der Solidarität immer stärker sein wird als Hass“.

Zugleich haben die Organisatoren nun noch einmal ausdrücklich betont, sich mit aller Kraft der Bedrohung entgegen zu stellen. So verweisen sie in einer Mitteilung vom Donnerstag nochmals darauf, dass es konkrete Hinweise auf eine Mobilisierung gegen den CSD und auf überregionale Aufrufe von Rechtsextremen zur Störung der Veranstaltung gebe. Auch gewaltbereite Gruppen in Halle würden wohl planen, den CSD anzugreifen.

Davon lasse man sich aber nicht einschüchtern. Diese Versuche, „uns zum Schweigen zu bringen, zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, laut und sichtbar für die Rechte von LSBTIQ-Menschen zu kämpfen“, heißt es in der Mitteilung. Und dafür auch „gemeinschaftlich mit allen, die für Demokratie, Vielfalt und Gleichberechtigung“ einzustehen.