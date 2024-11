In Rothenburg blockierten Mitarbeiter während eines Warnstreiks am Donnerstag die Zufahrt zum Firmengelände der Westfälischen Drahtindustrie. Das sind ihre Forderungen.

Etwa 80 Beschäftigte aus der Früh- und Mittelschicht beteiligten sich an dem Streik bei WDI in Rothenburg.

Rothenburg/MZ - Gut 30 Jahre ist es her, dass vor dem Werk der Westfälischen Drahtindustrie GmbH (WDI) in Rothenburg ein Streik stattgefunden hat. „Damals habe ich nicht mitgemacht“, erinnert sich Kerstin an 1993 zurück. Sie ist seit 40 Jahren bei der Firma angestellt. Jetzt vor dem Tor zu stehen und bei dem Warnstreik mitzuwirken, fühle sich für sie seltsam an. Aber es sei eine gemeinsame Sache, für die man einstehe.