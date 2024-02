Bei den Tarifverhandlungen konnte in der fünften Runde weiterhin keine Einigung erzielt werden. Für das Unternehmen kam der Streik unerwartet und spricht nicht für die Vertrauensbasis in den Verhandlungen.

So sah es beim letzten Streik aus. Auch am Montag standen die Arbeiter vor dem Tor, nachdem sie des Platzes verwiesen wurden.

Teutschenthal/MZ - Die Mitarbeiter der Grube Teutschenthal Sicherungs AG (GTS) sind am Montag erneut in einen Warnstreik getreten. Nach dem ersten Streik am 5. Februar folgte nun der zweite, der am Montag, 5.30 Uhr, begann und bis diesem Dienstag, 5.30 Uhr, anhielt. Damit haben dieses Mal Mitarbeiter aus allen Schichten ihre Arbeit niedergelegt und den Betriebsablauf gestört.