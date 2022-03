Sperrung: Merseburger Straße in Halle ab Freitag Großbaustelle

Halle (Saale)/MZ - Die Straßenbahn auf einem Grüngleis, Haltestellen in der Mitte und nicht an den Straßenrändern, neue Bäume: Die Visualisierung der Stadtwerke zeigt, wie die Merseburger Straße nach dem Umbau aussehen soll. Und das ist kein Aprilscherz: Der Um- und Ausbau der B91 im mittleren Abschnitt soll am Freitag, 1. April, beginnen. Dazu wird die Verkehrsader stadteinwärts gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über die Europachaussee. Auch der Straßenbahnverkehr wird von Freitag bis Sonntag unterbrochen, damit die Baustelle eingerichtet werden kann. Zwischen der Lutherstraße und Ammendorf fahren dann Busse als Schienenersatz. Ab Montag soll die Tram dann wieder wie gewohnt verkehren. Mehr Informationen gibt die Havag auf ihrer Internetseite.