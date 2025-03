Halles Abwassernetz ist so lang wie die Entfernung bis nach London. Zur Pflege und Überprüfung der Kanäle setzt die Wasser- und Stadtwirtschaft jetzt auf neue Technik. Was diese besonders macht.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist schmutzig, es kann stinken – und dunkel ist es in Halles Abwasserkanälen auch. Dank moderner Technik müssen Mitarbeiter der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft (HWS) künftig nicht mehr so oft in diese Unterwelt hinab: Die HWS hat am Mittwoch offiziell zwei neue Lkw voller moderner Technik in Betrieb genommen: Einen sogenannten Saugspüler zur Reinigung und ein Kamerafahrzeug zur Inspektion der Kanäle.