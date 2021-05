Mit fünft Punkten aus Krise?: Warum Halles Händler das Hilfspaket der Stadt kritisieren

Halle (Saale) - Halles Handel soll schnell wieder angekurbelt werden. Deshalb hat der Stadtrat jüngst ein Förderpaket beschlossen, der den Unternehmen angesichts der Corona-Krise helfen soll. Die Citygemeinschaft begrüßt den Maßnahmenplan der Stadt. Er richtet sich vor allem an die Händler und Gastronomen der Innenstadt, die größtenteils von der Citygemeinschaft vertreten werden. „Die Unterstützung basiert auf der Grundlage eines Konzeptes, das wir schon länger gemeinsam abstimmen. Wir stehen da voll und ganz dahinter“, sagt Beate Fleischer, Vorsitzende der ...

Unternehmen können Gewerbe-, Grund- und Vergnügungssteuervorauszahlungen stunden

Der Plan besteht aus insgesamt fünf Bereichen, die jeweils unterschiedliche Aspekte des Handels ansprechen. Mit dem ersten Punkt sollen die Rahmenbedingungen der lokalen Wirtschaft optimiert werden. Dafür verzichtet die Stadt bis zum Jahresende auf Sondernutzungsgebühren für Freiflächen während der pandemiebedingten Schließzeit.



Außerdem können Unternehmen ihre Gewerbe-, Grund- und Vergnügungssteuervorauszahlungen stunden. Sie müssen sie also erst 2021 bezahlen. Ebenso können Miete oder Pacht für städtische Liegenschaften gestundet werden. „Das hilft natürlich ganz konkret, weil man als Unternehmer dann solvent ist. Man hat das Geld für das tägliche Geschäft“, erklärt Fleischer.

Richtig und dringend notwendig, die Innenstadt zu optimieren

Ein weiterer Punkt im Maßnahmenpaket der Stadt ist die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone. Die soll deutlich verbessert werden. Im Mittelpunkt steht der Marktplatz, der neu gestaltet werden soll . Den Unterpunkt, in dem es um die Errichtung einer Markthalle ging, hat der Stadtrat jedoch noch kurzfristig aus dem Papier gestrichen. Dazu hatte es zuvor heftige Diskussionen und keine Einigkeit gegeben.



„Der Marktplatz ist ein schwieriges Thema. Wir sollten das Schritt für Schritt angehen und uns gemeinsam an einen Tisch setzen und diskutieren“, sagt Fleischer. Grundsätzlich sei es aber vollkommen richtig und dringend notwendig, die Innenstadt zu optimieren. „Die Menschen müssen dazu gebracht werden, länger in der Stadt zu bleiben. Das ist nicht nur für den Handel, sondern auch für die Kulturschaffenden und vor allem für die Gastronomie wichtig“, so Fleischer.

„Online-Marktplatz Halle“ stößt auf Kritik

Die Stadt will in Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden neue Veranstaltungsformate „mit hoher Sogwirkung“ entwickeln. Möglich sei laut Maßnahmenplan etwa ein „Tag des offenen Gewerberaumes“ oder auch kleinformatige Open-Air-Veranstaltungen. Natürlich sei das erst wieder möglich, wenn die Corona-Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind.

Der vierte Punkt des Strukturpakets betrifft Onlineangebote. Der sogenannte „Online-Marktplatz Halle“ stößt allerdings auch auf Kritik. Conny Dahms, Inhaberin des Buchladens „Cobula“ auf der Silberhöhe, hält nicht viel von der Internet-Plattform. „Für mich als Unternehmerin mit kleinem Umsatz lohnt sich das einfach nicht“, sagt sie.



Lediglich drei Händler haben sich für Onlineplattform registriert

Als Händler muss man nicht nur verschiedene Gebühren an den Webseitenbetreiber, sondern auch acht Prozent Provision bezahlen. Je nach Geschäftsmodell bleibt dann eventuell nicht mehr viel Gewinn übrig. Beate Fleischer sieht dennoch Potenzial in der Plattform: „Wir wollten so einen Online-Marktplatz schon länger haben. Es geht ja auch darum, im Internet sichtbar zu sein.“ Bisher haben sich jedoch trotz intensiver Werbung der Stadt nur drei Unternehmen auf der Website registriert, eines davon ist das Stadtmarketing selbst.

Zu guter Letzt sieht der Maßnahmenplan sogenannte Verfügungsfonds vor, die für die Innenstadt und auch für Neustadt und Silberhöhe eingerichtet wurden. Damit können private Initiativen Geld für Projekte bekommen, die dem Allgemeinwohl im jeweiligen Stadtviertel dienen. (mz)