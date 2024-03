Historikerin Ulrike Winkler hat ein Buch veröffentlicht, das die Lebenssituation von behinderten Menschen in der DDR am Beispiel Halle widerspiegelt. Bisher war das Thema tabu.

Buch über Behinderte in Halle-Neustadt in der DDR

Halle/MZ. - Schon der Buchtitel sagt alles: „Mit dem Rollstuhl in die Tatra-Bahn“. Ein Ding der Unmöglichkeit, denn nur über einige Stufen gelangte man zu DDR-Zeiten in die Straßenbahnwagen tschechoslowakischer Herkunft. Wie die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen in der DDR war, hat die Trierer Historikerin Ulrike Winkler am Beispiel Halle und Halle-Neustadt erforscht und nun in einem Buch veröffentlicht.