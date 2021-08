Mine aus wilder Saale geborgen - Panzerabwehrmine auf Peißnitz wurde abtransportiert

Halle (Saale) - Die Mine konnte nach etwa einer halben Stunde aus dem Wasser geborgen werden, die Brücke ist wieder frei gegeben. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst handelte es sich bei dem Fund um eine sechs Kilo schwere russische Panzermine, die im Falle einer Explosion tödlich gewesen wäre, denn sie war noch scharf. Die Mine wird nun abtransportiert und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst zerstört.

Hobby-Metallangler Alina Hundt, Philipp Gehlmann, Jenny Kallasch und Alexander Kudlek. Foto: Jonas Nayda

Kurios: Die Metall-Angler, die die Mine am Dienstagabend gefunden hatten, haben auf Anfrage der Behörde bei der Bergungsaktion mitgeholfen. Sie hatten ihren Fund zwar bei der Polizei gemeldet, die Mine war aber über Nacht wieder im Wasser verschwunden, weshalb die Angler nun zum zweiten Mal ihren Magneten in die Wilde Saale geworfen haben und sie herausgezogen haben.

Die Panzermine nach der Bergung. (Foto: Jonas Nayda)

Hobby-Angler Philipp Gehlmann beschreibt, wie er den Moment erlebt hat, als er am Dienstagabend zum ersten Mal den metallenen Gegenstand gesehen hat: „Zuerst ist man neugierig, was man an der Leine hat, aber bei diesem Ding haben mein Kumpel und ich uns nur angeguckt und eigentlich gleich gewusst, was es ist. Das war wirklich gefährlich.“ Das Metallangeln wollen er und seine drei Kumpanen nun erstmal ruhen lassen. Für den Bereich um die Brücke über die Wilde Saale herrscht ab sofort Metall-Angelverbot, weil noch weitere Minen im Wasser liegen könnten.