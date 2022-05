Mieterhöhungen um 100 Euro pro Monat: Kritik an Halles größtem Vermieter HWG wächst

Halle (Saale)/MZ - Die Kritik an den Mieterhöhungen bei der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG) reißt nicht ab. Der Stadtvorstand der halleschen Linken hat nun einen offenen Brief an die HWG-Geschäftsführung, den Aufsichtsratsvorsitzenden und an Bürgermeister Egbert Geier (SPD) geschrieben. Darin schreiben die Linken, dass sie zwar um die allgemein gestiegenen Preise wüssten und auch dankbar seien, dass die HWG beispielsweise auf der Silberhöhe keine Mieten erhöht, aber dennoch sei das Verhalten von Halles größtem Vermieter „ein schlechtes Signal“ und „sozial nicht verantwortbar“.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<