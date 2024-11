Was plant Isihome mit der Immobilie in der Reideburger Straße? Das Unternehmen erklärt sich - und widerspricht den Mutmaßungen seiner Mieter.

Mieter in der Reideburger Straße in Halle fürchten Verdrängung aus ihrem Haus

Wohnungsmarkt in Halle

Die Bewohner des Hauses in der Reideburger Straße sind in Sorge.

Halle (Saale)/MZ - Trotz der jüngsten Entwarnung sind die Mieter im Haus am Ende der Reideburger Straße weiter in Sorge. Die für diesen Mittwoch angekündigte Einstellung der Wasserversorgung wurde zwar abgewendet, weil der Vermieter Isihome die ausstehenden Zahlungen an die Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft (HWS) doch noch beglichen hat. Allerdings geschah dies erst auf vielfaches Drängen der HWS.